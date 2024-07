Întrebarea dureroasă care a făcut-o să plângă după calificarea în semifinale la Wimbledon VIDEO

Jucătoarea croată de tenis Donna Vekic, locul 37 WTA, a acces, marţi, în semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea grand slam al anului.

Vekic a trecut în sferturi de sportiva neo-zeelandeză Lulu Sun, locul 123 mondial, venită din calificări, scor 5-7, 6-4, 6-1.

Meciul a durat două ore şi opt minute.

În sferturi, Vekic va evolua cu învingătoarea partidei dintre italianca Jasmine Paolini, locul 7 WTA, şi Emma Navarro, din SUA, locul 17 mondial.

Vekic s-a calificat în premieră în semifinale la un grand slam.

La final, ea a izbucnit în plâns atunci când a fost întrebată despre problemele mari pe care le-a avut în trecut, care au făcut-o chiar să se gândească la retragere.

”Fără ei n-aș fi fost aici”, a răspuns Vekic, referindu-se la staff-ul său.

