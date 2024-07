”Bombă” la Wimbledon. Lidera mondială, eliminată după 21 de victorii la rând. Cine a reușit minunea

Poloneza Iga Swiatek, lidera detașată a clasamentului WTA, a suferit o eliminare surprinzătoare în turul al treilea la Wimbledon.

După 21 de victorii la rând în circuitul WTA, care i-au adus inclusiv titlul la Roland-Garros, Swiatek a dovedit că nu-i place deloc să joace pe iarbă, performanța sa maximă la Wimbledon fiind un sfert de finală.

Sâmbătă, Iga Swiatek a fost învinsă de kazaha Iulia Putințeva, locul 35 mondial, care s-a impus cu 3-6, 6-1, 6-2, calificându-se în optimi.

Phenomenal Putintseva 😲@PutintsevaYulia upsets world No.1 Iga Swiatek 3-6, 6-1, 6-2 in a stunning performance to advance to the fourth round! 👏#Wimbledon pic.twitter.com/lUquT4mBDH