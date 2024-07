Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, l-a învins pe compatriotul său Matteo Berrettini (59 ATP), finalist în 2021, cu 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 2-6, 7-6 (7/4), miercuri, într-un meci din runda a doua a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon.

''Am jucat un meci de un nivel foarte înalt, amândoi am jucat foarte bine. Însă au fost trei tiebreak-uri, iar în unele momente am avut mult noroc'', a comentat Sinner după meciul care a durat trei ore şi 42 de minute.

''Ştiam că trebuie să îmi ridic nivelul de joc. El a fost finalist aici şi este un specialist pe iarbă. Sunt foarte mulţumit de felul în care am gestionat situaţia'', a mai spus Sinner (22 ani), campion în ianuarie la Australian Open.

În turul al treilea, Sinner îl va înfrunta pe sârbul Miomir Kecmanovic (52 ATP).

O victorie în turul secund a reuşit şi rusul Daniil Medvedev, al cincilea favorit, 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-4, 7-5 cu francezul Alexandre Muller, urmând să joace acum cu germanul Jan-Lennard Struff, victorios în faţa chinezului Zhizhen Zhang cu 5-7, 6-3, 7-6 (7/1), 7-6 (10/8).

Veteranul Fabio Fognini (37 ani) s-a impus în faţa norvegianului Casper Ruud, al optulea favorit, cu 6-4, 7-5, 6-7 (1/7), 6-3, italianul egalându-şi cea mai bună performanţă a sa la Wimbledon (turul al treilea). De partea cealaltă, Ruud a confirmat că iarba nu este suprafaţa sa favorită, el nereuşind să treacă până acum de turul al doilea la All England Club.

Rezultatele înregistrate miercuri în proba masculină de simplu la Wimbledon:

Turul I

Emil Ruusuvuori (Finlanda) - Mackenzie McDonald (SUA) 7-6 (8/6), 4-6, 5-7, 7-6 (8/6), 6-3

Arthur Rinderknech (Franţa) - Kei Nishikori (Japonia) 5-7, 6-4, 6-7 (2/7), 6-3, 6-2

Alejandro Tabilo (Chile/N.24) - Daniel Evans (Marea Britanie) 6-2, 7-5, 6-3

Tomas Machac (Cehia) - David Goffin (Belgia) 3-6, 3-6, 6-4, 6-1, 7-6 (10/5)

Roman Safiulin (Rusia) - Francisco Cerundolo (Argentina/N.26) 6-7 (5/7), 3-6, 7-5, 6-3, 6-4

Thanasi Kokkinakis (Australia) - Felix Auger-Aliassime (Canada/N.17) 4-6, 5-7, 7-6 (11/9), 6-4, 6-4

Lucas Pouille (Franţa) - Laslo Djere (Serbia) 3-6, 7-6 (7/4), 3-6, 6-3, 6-1

Quentin Halys (Franţa) - Christopher Eubanks (SUA) 6-4, 6-4, 6-2

Karen Hacianov (Rusia/N.21) - Aslan Karaţev (Rusia) 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (13/11), 2-0 (abandon Karaţev)

Turul II

Jannik Sinner (Italia/N.1) - Matteo Berrettini (Italia) 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 2-6, 7-6 (7/4)

Miomir Kecmanovic (Serbia) - Tallon Griekspoor (Olanda/N.27) 4-6, 7-6 (9/7), 1-6, 6-2, 6-3

Jan-Lennard Struff (Germania) - Zhizhen Zhang (China/N.32) 5-7, 6-3, 7-6 (7/1), 7-6 (10/8)

Daniil Medvedev (Rusia/N.5) - Alexandre Muller (Franţa) 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-4, 7-5

Carlos Alcaraz (Spania/N.3) - Aleksandar Vukic (Australia) 7-6 (7/5), 6-2, 6-2

Frances Tiafoe (SUA/N.29) - Borna Coric (Croaţia) 7-6 (7/5), 6-1, 6-3

Brandon Nakashima (SUA) - Jordan Thompson (Australia) 6-3, 6-2, 6-2

Ugo Humbert (Franţa/N.16) - Botic van de Zandschulp (Olanda) 7-6 (11/9), 6-1, 6-3

Tommy Paul (SUA/N.12) - Otto Virtanen (Finlanda) 4-6, 6-3, 5-7, 7-5, 6-4

Aleksandr Bublik (Kazahstan/N.23) - Arthur Cazaux (Franţa) 6-4, 7-6 (7/1), 6-4

Roberto Bautista Agut (Spania) - Lorenzo Sonego (Italia) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Fabio Fognini (Italia) - Casper Ruud (Norvegia/N.8) 6-4, 7-5, 6-7 (1/7), 6-3

