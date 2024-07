Barbora Krejcikova a eliminat-o în sferturi la Wimbledon pe letona Jelena Ostapenko (14 WTA) după două seturi echilibrate, 6-4, 7-6 (7/4).

Cehoaica în vârstă de 28 de ani, victorioasă la Roland Garros în 2021, nu mai atinsese până acum sferturile de finală pe iarba londoneză.

Jelena Ostapenko rămâne cu o semifinală la Wimbledon, performanţă reuşită în 2018. Un an mai devreme, letona cucerise singurul său titlu de Mare Şlem, la Roland Garros, după o finală cu Simona Halep.

Cunoscută pentru gesturile sale neașteptate, letona Ostapenko a avut și de această dată o ieșire necontrolată. În timpul unei pauze, ea i-a făcut semn unui mebru al staff-ului să plece din tribune.

who ostapenko be mad at? 😆 #wimbledon pic.twitter.com/rVujlCamx9