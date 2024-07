Lacrimi la Wimbledon. Jucătorul care a ajuns pentru prima dată în sferturi la un Grand Slam VIDEO

Italianul Lorenzo Musetti, locul 25 în ierarhia tenisului masculin, a ştiut să controleze luni serviciul puternic al francezului Giovanni Mpetshi Perricard (58 ATP) pentru a se impune cu 4-6, 6-3, 6-3, 6-2, calificându-se în sferturile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, transmite AFP.

Musetti va juca în sferturi cu germanul Alexander Zverev (4 ATP) sau cu americanul Taylor Fritz (12 ATP). Italianul în vârstă de 22 de ani, care participă pentru a patra oară la Wimbledon, va disputa primul său sfert de finală într-un turneu de Mare Şlem.

Mpetshi Perricard, care a împlinit luni 21 de ani, nu câştigase până la această ediţie de la Wimbledon niciun meci într-un turneu de Mare Şlem, el fiind învins de două ori în primul tur la Roland Garros.

Perricard fusese eliminat în turul al treilea al calificărilor pe iarba londoneză, însă a intrat pe tabloul principal, ca lucky loser, după ce spaniolul Alejandro Davidovich a declarat forfait. În runda inaugurală, el a reuşit 51 de aşi în victoria în faţa americanului Sebastian Korda (21 ATP).

La interviul de final, italianul Musetti și-a găsit cu greu cuvintele, aceasta fiind prima sa calificare în sferturi la un Grand Slam.

După ce Ugo Humbert (16 ATP) a fost eliminat duminică, singurul francez rămas în cursă este Arthur Fils (34 ATP), care îl va întâlni luni în optimi pe australianul Alex De Minaur (9 ATP).

Lorenzo Musetti crying in his speech reaching his first Grand Slam QF is so wholesome

“I’ve been dreaming of this moment since I was a kid. I always had a really beautiful family that always supported me chasing my dream. It’s tough to speak.” 🥹

