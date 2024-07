Novak Djokovic, în conflict cu fanii la Wimbledon: ”Știu toate trucurile, nu mă puteți atinge. Noapte bună!” VIDEO

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic, locul 2 mondial, s-a calificat, luni, în sferturi la Wilmbledon. El este pentru a 60-a oară în sferturi la un grand slam.

Djokovic a trecut în optimi de danezul Holger Rune, favorit 15, scor 6-3, 6-4, 6-2. Meciul a durat două ore şi patru minute.

Pentru Djokovic este al 15-lea sfert de finală la Wimbledon. În sferturi, el va evolua cu australianul Alex de Minaur, favorit 9.

La finalul meciului cu Rune, Djokovic a afirmat că fanii au dat dovadă de lipsă de respect la adresa sa, prin manifestările de susţinere pentru danez: "Pentru toţi fanii care au avut respect şi au rămas aici în seara asta, vă mulţumesc din adâncul inimii mele şi apreciez asta. Şi pentru toţi acei oameni care au ales să nu respecte jucătorul, în acest caz eu, să aveţi o noapte bună".

"Sper că au comentat doar despre Rune şi că nu au fost lipsiţi de respect", i-a spus Rishi Persad, la interviul la marginea terenului.

La care Novak Djokovic a răspuns: "Au fost. Au făcut-o. Eu nu accept asta. Nu, nu, nu. Știu că îl încurajau pe Rune, dar asta nu e o scuză pentru a mă huidui. Ascultaţi, sunt în circuit de mai bine de 20 de ani. Ştiu toate trucurile. Mă concentrez pe oamenii respectuoşi care plătesc biletul, iubesc tenisul şi apreciază jucătorii. Am jucat în medii mult mai ostile, credeţi-mă, voi nu mă puteţi atinge".

Despre adversarul din sferturi, Djokovic a spus: "Mă simt bine, am jucat cu Alex de câteva ori pe suprafeţe diferite, dar este prima dată pe iarbă, este unul dintre cei mai în formă tipi din circuit. Va trebui să alerg mult. Îmi place să alerg la 37 de ani."

