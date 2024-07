Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele Wimbledon, fără să joace. Adversarul s-a retras

Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele Wimbledon 2024, fără să joace. Sârbul de 37 de ani, locul 2 în clasamentul mondial, va juca semifinala de la Londra.

Adversarul lui din sferturi trebuia să die Alex De Minaur locul 9 mondial. Sportivul de 25 de ani s-a accidentat însă în duelul cu Arhur Fils, din precedenta etapă. Nole și De Minaur ar fi trebuit să joace astăzi, de la ora 17.00. La conferința de presă de dinainte de meci, Alex și-a anunțat retragerea din competiție.

„Evident că nu este un anunț pe care mi-aș fi dorit să-l fac vreodată. Sunt devastat. Am fost nevoit să mă retrag din cauza unei dureri în zona șoldului. Am simțit o durere puternică în ultimele trei puncte ale meciului cu Fils.

Am făcut ieri un control și mi s-a confirmat accidentarea. Aș fi riscat mult dacă aș fi continuat să joc. Este devastator. Am știut imediat cum am simțit durerea faptul că s-a întâmplat ceva rău. Au fost două zile pline de îngrijorare și ar fi putut fi și mai rău.”, a declarat De Minaur, citat de express.co.

În semifinale, Djokovic se va duela cu unul dintre Lorenzo Musetti sau Taylor Fritz.

