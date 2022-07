Poveste fascinantă la Wimbledon. Tenismena care a născut a doua oară în 2021 s-a calificat în optimi. Sorana Cîrstea e printre ”victime”

Tenismena Tatjana Maria din Germania (34 de ani, locul 103 mondial) a produs una dintre marile surprize la Wimbledon 2022, calificându-se în optimile de finală.

După ce în turul secund a eliminat-o pe Sorana Cîrstea, Tatjana Maria a mai făcut o ”victimă” de top, învingând-o vineri, în turul trei, pe Maria Sakkari din Grecia, cap de serie numărul 5, scor 6-3, 7-5.

Aflată la cea mai mare performanță a carierei, Tatjana Maria o va înfrunta în optimi pe letona Jelena Ostapenko, care a trecut de românca Irina Begu.

Născută Malek, Tatjana s-a măritat în 2013 chiar cu antrenorul ei, un fost jucător francez, Charles-Edouard Maria, cu care are și două fetițe, Charlotte, născută în decembrie 2013, și Cecilia, venită pe lume în aprilie 2021.

Impresionant e faptul că, mamă a doi copii, Tatjana Maria a revenit în circuitul profesionist și a făcut-o cu succes, ea câștigând în acest an, la Bogota (Columbia), al doilea său trofeu WTA, după cel de la Mallorca din 2018.

