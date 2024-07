”Nu pot să îmi explic”. Sorana Cîrstea nu și-a găsit cuvintele, după eliminarea de la Wimbledon

Cea mai bine clasată româncă din clasamentul WTA, Sorana Cîrstea, a fost eliminată în primul tur al Wimbledon. Rezultatul a fost unul surprinzător, mai ales că sportiva de pe locul 31 WTA a cedat în fața lui Sonay Kartal, locul 298 WTA.

Sportiva de 34 de ani din România nu și-a găsit cuvintele, la finalul meciului cu Kartal, pierdut cu scorul de 6-3, 2-6, 0-6. Kartal, venită din calificări, a avut o serie excelentă în a doua parte a meciului, când a obținut 10 puncte consecutive. â

Aceasta s-a calificat după o oră și 52 de minute de joc și se va duela cu Clara Burel, locul 45 mondial, în al doilea tur de la Londra.

Sorana Cîrstea a fost foarte dezamăgită după acest duel. ”Sori” nu a fost mulțumită de jocul prestat de ea, în disputa cu Kartal.

”Am început meciul foarte bine, dar nici acum nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat în seturile doi și trei. 3-2, totul în regulă în acel moment în setul 2, dar apoi mi-a făcut break și de acolo jocul meu a colapsat total. Am simțit că nu mai găsesc soluții. Am intrat în panică. Chiar și eu, nu pot să îmi explic ceea s-a întâmplat la sfârșitul setului 2.

Chiar și cu experiența mea, este inacceptabil așa ceva. Am în continuare fascită plantară severă, cronicizată deja. Am făcut niște injecții. Accidentarea este acolo, dar nu are nicio treabă cu înfrângerea de astăzi.

Nu m-a afectat în niciun fel. Trebuia să câștig acest meci”, a spus Sorana Cîrstea, pentru Eurosport.

O singură româncă s-a calificat, până acum, în turul 2: Anca Todoni. Gabriela Ruse și Ana Bogdan urmează să intre în competiție.

