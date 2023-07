O ucraineancă e campioană la Wimbledon. Finala a fost dramatică

Primii câștigători la turneul de Grand Slam de la Wimbledon au fost desemnați joi seară, după finala dramatică din proba de dublu mixt.

Astfel, perechea formată din croatul Mate Pavic și ucraineanca Liudmila Kichenok s-a impus în fața dublului alcătuit din belgianul Joran Vliegen și chinezoaica Xu Yifan.

Pavic și Kichenok au obținut victoria cu scorul 7-6, 4-6, 6-3.

La final, ucraineanca a trimis și un mesaj de încurajare pentru compatrioții aflați în război. ”Sper să-i ajut cu victoria mea în lupta pentru libertate”, a spus Kichenok.

