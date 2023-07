”Bomba” zilei la Wimbledon. O fostă câștigătoare de Grand Slam a produs surpriza

Cea mai mare surpriză pe tabloul feminin în prima zi de la Wimbledon 2023 a fost produsă de o fostă câștigătoare de Grand Slam.

Astfel, americanca Sofia Kenin (18 WTA), câștigătoare la Australian Open în 2020, a reușit s-o elimine în mod neașteptat pe compatrioata Cori Gauff (7 WTA).

Kenin s-a impus la capătul unui meci intens, scor 6-4, 4-6, 6-2, și va evolua în faza următoare cu o chinezoaică, Wang Xinyu.

WHAT A MATCH, WHAT A WIN! 🇺🇸🤯

Qualifier Sofia Kenin wins a CRAZY encounter and ELIMINATES no. 7 seed Coco Gauff at #Wimbledon: 6-4 4-6 6-2!

The 2020 Australian Open champion gets the 10th top-10 victory of her career, the 2nd consecutive after beating Sabalenka in Rome! pic.twitter.com/3SmG0A0FJl