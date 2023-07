Emoțiile au copleșit-o: ce a declarat prima jucătoare calificată în semifinale la Wimbledon, după o revenire fantastică

Primul sfert de finală, prima surpriză pe tabloul feminin de la Wimbledon.

Jucătoarea cehă Marketa Vondrousova (42 WTA) s-a calificat în semifinale după o partidă excepțională cu Jessica Pegula (SUA, locul 4 WTA).

După 1-1 la seturi, americanca a avut 4-1 în decisiv, dar Vondrousova a întors meciul cu cinci jocuri la rând.

Scor final, 6-4, 2-6, 6-4 pentru Marketa, care a ajuns în premieră în semifinale la Wimbledon.

Vondrousova va juca în semifinale cu învingătoarea din partida Iga Swiatek - Elina Svitolina, aflată acum în desfășurare.

"Nu știu ce s-a întâmplat. Am fost condusă cu 4-1. A fost foarte greu. Este un sentiment uimitor. Nu-mi vine să cred. Nu am jucat niciodată aici pe terenul 1. Am vrut doar să stau cât de mult am putut", a spus ea.

✨ sweet, sweet semifinal feeling ✨ Marketa Vondrousova is into her first-ever #Wimbledon semifinal with her comeback win over No.4 seed Pegula, 6-4, 2-6, 6-4! pic.twitter.com/aeDWv1ktUX — wta (@WTA) July 11, 2023

