A declarat că urâște iarba, dar a ajuns în sferturi la Wimbledon. Victorie uriașă cu grecul Tsitsipas

Americanul Christopher Eubanks (43 ATP) a produs o mare surpriză la Wimbledon, calificându-se în sferturi după o victorie uriașă contra favoritului grec Stefanos Tsitsipas, numărul 5 mondial.

Eubank s-a impus la capătul unui meci dramatic, în cinci seturi, scor 3-6, 7-6, 3-6, 6-4, 6-4, după peste trei ore de joc. În sferturi, Eubanks va evolua cu rusul Daniil Medvedev.

Învingător în turneul de la Mallorca din urmă cu o săptămână, Eubanks se simte extraordinar pe iarbă, în ciuda faptului că declarase la un moment dat că urâște această suprafață. ”Nu mai zic niciodată așa ceva”, a precizat acum Eubanks.

Eubanks:

“Just a few weeks ago, you said you hate playing on grass.. You can never say that again right?

Chris: “Those words will never come out of my mouth for the rest of my career. Grass & I had a strenuous relationship over the years. Right now I think it’s my best friend” pic.twitter.com/AoJsZSnKhX