Povestea cântărețului din Caraibe care a gustat din faimă în România. De ce a ales să rămână aici și ce ar schimba la țara noastră

Winael este un cântăreț din Caraibe stabilit în prezent în România. Este și autor, compozitor și vorbește franceza, engleza, româna, spaniola, portugheza și puțină chineză.

În 2018 a participat la show-ul de talente Vocea Franței, iar în 2022 a ajuns în finala concursului din România, Vocea României.

Este un artist din Guadelupa, un arhipelag în partea estică a Caraibelor, mai precis din orașul Petit Bourg. A început să cânte la muzică la vârsta de 8 ani, când a intrat la școala de muzică La Clé des Arts Henry Salvador.

În timpul pandemiei, Winael s-a mutat în România, iar în 2022 a fost finalistul echipei Smiley & Theo Rose în show-ul de talente TV Vocea României.

El a cunoscut succesul în țara noastră, iar în prezent lucrează la un album.

Winael nu doar cântă, dar și dansează. A învățat de mic salsa, bachata și merengue. Mai nou și-a extins cunoștințele adăugând câteva noțiuni de break dance și new style. În România, a predat salsa cubana la o școală locală de dans.

„Prietenii îmi spun Wina sau Win. Sunt din Caraibe din insula care se numește Guadeloupe. Eu sunt cântăreț, instrumentist și scriitor”, se descrie simplu Baldus Winael, cu numele de scenă - Winael.

A povestit într-un interviu pentru Ziare.com cum a luat decizia de a se muta în România și cum este să fii expat în țara noastră și să te bucuri de succes.

„În România m-am mutat de doi ani și jumătate, după câțiva ani petrecuți în Franța, la Paris. Am venit în România în 2019 o lună pentru vacanta de Crăciun și mi-a plăcut foarte mult experiența, cultură, mâncarea și atmosfera. Din acest motiv m-am întors în Caraibe și după cinci luni am ajuns în România în 2020”, spune Winael.

Mai spune că de mai bine de doi ani nu a mai fost în Caraibe și că îi lipsesc peisajele naturale de acolo și plaja, dar și familia.

Winael a învățat foarte repede limba română pe care o vorbește sau...o cântă foarte corect.

„Nu cred că există un nivel de dificultate pentru artiștii străini care vin în România, depinde de planuri și motivație, faptul că am învățat limba română repede m-a ajutat să înțeleg mai bine cultura, să pot să descopăr muzica românească și astfel încet, încet să pătrund în inimile publicului român vorbind pe limba lor”, a adăugat cântărețul.

„Mă simt cucerit de România”

„Cred că există o diferență ca străin în România, există străini în România și există români, dar eu mă simt cucerit de România, undeva la mijloc. Cred că ce mă diferențiază pe mine este că am avut parte întotdeauna de susținerea oamenilor din jurul meu atât înainte de experiența de la Vocea României cât și după am fost, am știut să mă înconjor de oameni care să mă ajute și să creadă în mine. Ce am eu diferit din punct de vedere muzical este faptul că am avut un plan stabilit, am vrut să experimentez mai multe genuri de muzică, deci am trecut prin operă, gospel, am avut mai multe influențe, influențele mele care din Caraibe, și cred că nu mi a fost frică să experimentez acasă diferite stiluri ca să știu exact care îmi este chemarea în muzică”, a adăugat Winael.

Și pare că și-a atins scopul: să fie un artist al lumii.

„Întotdeauna mi-am dorit să fiu un artist internațional. Vocea României mi-a adus o vizibilitate extraordinară, de care am să profit la maximum pentru a mă lansa într-o carieră muzicală în România. Și de ce nu, să devin un artist român complet, și poate chiar să duc faima țării mele adoptive peste hotare.

Cele mai mari realizări pentru mine au fost faptul că am participat la Vocea României până la finală și faptul că am putut să semnez cu labelul Universal Music și că în sfârșit am putut să scot recent prima mea piesă "Cherry"”, a declarat Winael.

După ce în concerte și la show-urile de talente a impresionat audiența cu cover-urile pe care le-a cântat, acum este foarte mulțumit că a reușită să aibă și o piesă.

„Cherry este o piesă scrisă de mine și produsă de "flat beats". Cum mi-a venit ideea să scriu piesa asta? Pur și simplu, m-am gândit că s-a întâmplat fiecăruia dintre noi să mergem la un club seara și să vedem o persoană frumoasă care ne inspiră să dansăm. Piesa asta este un reflecție a senzualității. Din acest motiv se numește "Cherry" un joc de cuvinte între: "Chérie" (draga mea) și "Cherry" (cireașa). Sper să fie cireașa de pe tort”, a adăugat artistul.

Experiența de la ”Vocea României” o descrie drept unică.

„Nu a fost prima dată când participam la un show televizat. Dar experiența asta într-o țară diferită de a ta, chiar și adoptivă, este o experiență unică. A fost mult mai mult decât un concurs pentru mine, a fost șansa să înțeleg universul muzical al țării unde am ales să trăiesc, să cunosc mentalități diferite, sa-mi fac prieteni noi. Întotdeauna mi-a făcut o plăcere enormă să cânt, însă să vezi cum oamenii se pot bucura de ceea ce le poți oferi prin talentul tău, să vezi cum te apreciază și te pun într-o lumină favorabilă, este una dintre cele mai mari satisfacții pe care le poți avea ca artist. A fost o aventură de neuitat”, își amintește Winael.

Cel mai mult în România îi place ciorba de burtă. Urmează apoi brânza cu mămăligă, dar adoră și peisajele de munte și zăpada iarna.

„Văd România că un loc unde o să mă simt întotdeauna acasă. Mi-ar plăcea ca România să acorde mai multă importanță spiritului civic, să protejeze mai mult spațiile verzi, dar și să fie mai mult respect între oameni, cum ar fi în mijloacele de transport în comun”, a adăugat artistul.

