Windows 11 poate funcționa cu de 32 de ori mai puțină memorie decât cere Microsoft. Cum a fost posibil

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 04 Noiembrie 2026, ora 20:01
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Windows 11 poate funcționa cu de 32 de ori mai puțină memorie decât cere Microsoft. Cum a fost posibil
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Windows 11 este cunoscut pentru cerințele sale destul de ridicate, însă un dezvoltator a demonstrat că sistemul de operare poate porni chiar și pe un calculator cu doar 128 MB RAM. Rezultatul este surprinzător, având în vedere că Microsoft recomandă oficial un minimum de 4 GB RAM pentru instalarea acestuia.

Experimentul îi aparține lui NTDEV, dezvoltatorul cunoscut pentru Tiny11, o versiune modificată a sistemului Windows. Acesta a reușit să pornească Windows 11 26H2 și să acceseze desktopul, după ce a eliminat numeroase componente care consumau resurse în fundal.

Demonstrația nu s-a limitat la simpla pornire a calculatorului. Dezvoltatorul a reușit să deschidă File Explorer, meniul Start și versiunea clasică de Notepad, demonstrând că sistemul poate executa câteva operațiuni de bază.

Există însă un dezavantaj major: Windows funcționează extrem de lent. Chiar autorul experimentului recunoaște că această configurație nu poate fi folosită în mod practic pentru activitățile obișnuite.

Cum a reușit dezvoltatorul să reducă atât de mult cerințele Windows 11

Secretul constă în eliminarea unor funcții și servicii care rulează în mod normal în fundal. Practic, sistemul a fost redus la componentele strict necesare pentru pornire și executarea unor aplicații simple.

NTDEV nu este la primul experiment de acest fel. Anterior, reușise să ruleze Windows 11 cu 184 MB RAM în Safe Mode, iar în 2023 a încărcat o versiune modificată a sistemului în memoria video de 4 GB a unei plăci NVIDIA GeForce RTX 3050 pentru laptopuri.

Dezvoltatorul lucrează și la Pico11, un proiect care urmărește reducerea dimensiunii instalării Windows. În octombrie, acesta a prezentat o versiune de numai aproximativ 700 MB, suficient de mică pentru a încăpea pe un CD obișnuit.

Acea versiune păstra aplicații precum Calculator, Notepad, Settings și Paint, dar renunța la Windows Update și la alte funcții de întreținere. Testul a fost realizat însă pe un sistem virtual cu 4 GB RAM.

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