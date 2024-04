Ultima actualizare pentru Windows 11, plină de erori. Cum pot fi evitate

Ultima actualizare pentru Windows 11, denumită KB5035853, a adus o serie de probleme utilizatorilor, inclusiv erori de tipul ecranului albastru (blue screen), performanțe reduse și timpi de bootare extinși. Această actualizare face parte din pachetul de update-uri lansat de Microsoft în luna martie 2024 și, deși include funcții noi și interesante, pare să cauzeze mai multe neplăceri decât îmbunătățiri.

Printre funcționalitățile adăugate se numără funcționalitatea de a edita imagini sau capturi de ecran realizate pe un dispozitiv Android direct de pe desktop-ul Windows 11, folosind funcția Snipping. Actualizarea include de asemenea și patch-uri destinate remedierii unor erori existente. Cu toate acestea, efectele negative ale acestei actualizări par să fie semnificative.

Cu ce erori vine noua actualizare de Windows 11

Conform rapoartelor de pe Windows Central și din relatări ale utilizatorilor pe rețelele sociale, multe dintre problemele întâmpinate post-actualizare includ erori Blue Screen of Death (BSOD), care determină închideri bruște și repetate ale sistemului. Aceste probleme sunt semnalate sub forma unor mesaje de eroare precum „Thread Stuck in Device Driver”, indicând probleme de compatibilitate cu driverele instalate pe dispozitive.

Situația este agravată de faptul că pagina oficială de asistență pentru actualizarea KB5035853 nu recunoaște existența unor probleme cunoscute, lăsând utilizatorii fără soluții. Astfel, cei care au instalat deja pachetul de actualizare se confruntă cu dificultăți semnificative în utilizarea zilnică a computerelor lor.

În acest context, se recomandă ca utilizatorii să aștepte înainte de a instala această actualizare, până când Microsoft va lansa un patch pentru remedierea problemelor identificate.