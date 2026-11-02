Windows 11 schimbă în sfârșit meniul de click dreapta. Va fi mai rapid și mult mai ușor de personalizat

Microsoft începe să schimbe una dintre cele mai criticate părți din Windows 11: meniul care apare atunci când dai click dreapta pe un fișier sau folder.

Actualizarea KB5127936, testată mai întâi în programul Windows Insider, a început să fie distribuită și pe canalul oficial. Deocamdată, apare doar dacă utilizatorul caută manual actualizări și activează opțiunea prin care primește cele mai noi update-uri imediat ce sunt disponibile.

Noua versiune promite un meniu care se deschide mai repede, este mai curat și poate fi organizat după preferințe. Schimbarea face parte din inițiativa „Windows K2”, prin care Microsoft încearcă să repare mai multe elemente de bază din sistem care au fost criticate de utilizatori în ultimii ani.

Poți readuce comenzile clasice și ascunde ce nu folosești

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Una dintre cele mai utile schimbări este că utilizatorul poate decide ce apare direct în meniul de click dreapta.

Comenzi precum „Trimite către” sau „Creare comandă rapidă” pot fi activate sau dezactivate, iar opțiunea de imprimare poate fi adăugată dacă este folosită frecvent.

Microsoft permite și alegerea extensiilor instalate de alte aplicații. Acestea pot rămâne în meniul principal, pot fi mutate într-un submeniu sau pot fi ascunse complet.

Mai important pentru cei obișnuiți cu Windows 10, comenzile Decupare, Copiere, Lipire, Redenumire, Ștergere și Partajare pot reveni sub formă de text.

În Windows 11, acestea au fost mutate într-un rând de pictograme, o schimbare care nu a fost pe placul tuturor. Poziția unor elemente poate fi modificată, iar „Proprietăți” poate fi mutat în partea de jos.

Primele impresii ale utilizatorilor care au instalat actualizarea arată și o îmbunătățire a vitezei. Meniul contextual ar trebui să se deschidă aproape instantaneu, inclusiv pe sisteme unde înainte apărea cu o mică întârziere.

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