Windows 11 schimbă în sfârșit meniul de click dreapta. Va fi mai rapid și mult mai ușor de personalizat

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 13:11
885 citiri
Windows 11 schimbă în sfârșit meniul de click dreapta. Va fi mai rapid și mult mai ușor de personalizat
FOTO Microsoft

Microsoft începe să schimbe una dintre cele mai criticate părți din Windows 11: meniul care apare atunci când dai click dreapta pe un fișier sau folder.

Actualizarea KB5127936, testată mai întâi în programul Windows Insider, a început să fie distribuită și pe canalul oficial. Deocamdată, apare doar dacă utilizatorul caută manual actualizări și activează opțiunea prin care primește cele mai noi update-uri imediat ce sunt disponibile.

Noua versiune promite un meniu care se deschide mai repede, este mai curat și poate fi organizat după preferințe. Schimbarea face parte din inițiativa „Windows K2”, prin care Microsoft încearcă să repare mai multe elemente de bază din sistem care au fost criticate de utilizatori în ultimii ani.

Poți readuce comenzile clasice și ascunde ce nu folosești

Una dintre cele mai utile schimbări este că utilizatorul poate decide ce apare direct în meniul de click dreapta.

Comenzi precum „Trimite către” sau „Creare comandă rapidă” pot fi activate sau dezactivate, iar opțiunea de imprimare poate fi adăugată dacă este folosită frecvent.

Microsoft permite și alegerea extensiilor instalate de alte aplicații. Acestea pot rămâne în meniul principal, pot fi mutate într-un submeniu sau pot fi ascunse complet.

Mai important pentru cei obișnuiți cu Windows 10, comenzile Decupare, Copiere, Lipire, Redenumire, Ștergere și Partajare pot reveni sub formă de text.

În Windows 11, acestea au fost mutate într-un rând de pictograme, o schimbare care nu a fost pe placul tuturor. Poziția unor elemente poate fi modificată, iar „Proprietăți” poate fi mutat în partea de jos.

Primele impresii ale utilizatorilor care au instalat actualizarea arată și o îmbunătățire a vitezei. Meniul contextual ar trebui să se deschidă aproape instantaneu, inclusiv pe sisteme unde înainte apărea cu o mică întârziere.

Microsoft aduce una dintre cele mai cerute modificări pe Windows 11. Ce se schimbă în sistemul de operare
Microsoft aduce una dintre cele mai cerute modificări pe Windows 11. Ce se schimbă în sistemul de operare
Microsoft începe să rezolve una dintre nemulțumirile frecvente legate de Windows 11: meniul care apare la click dreapta va putea fi personalizat. Actualizarea KB5127936 aduce și o funcție...
Windows 11 va putea testa viteza internetului direct din sistem, fără site-uri externe
Windows 11 va putea testa viteza internetului direct din sistem, fără site-uri externe
Microsoft pregătește pentru Windows 11 o funcție simplă, dar utilă, mai exact, măsurarea vitezei conexiunii la internet direct din interfața sistemului de operare. Nu va mai fi nevoie de...
#Windows, #Microsoft , #windows
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum arata si ce face acum "fata de mingi" pe care Nadal "a devorat-o din priviri" in 2014. Imaginile au facut inconjurul lumii
Adevarul.ro
"Nimanui nu-i pasa de o diploma". Cat castiga romanii fara facultate si de ce multi regreta ca nu au studii superioare
DigiSport.ro
E gata: Daniel Pancu si Andrei Sucu au ajuns fata in fata si s-a terminat!

Fără Filtru Ep. 100 - Un mire din Sibiu ar fi ascuns camere în prize ca să-și filmeze invitații

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Peste o mie de creditori Nordis sunt chemați să decidă dacă vor să se reia lucrările la blocurile din Mamaia și Brașov
  2. Cum explică ministrul Chisăliță prețurile mari la energie. Sfaturile oficialului din guvern pentru români: „Asta e recomandarea mea”
  3. Prețurile carburanților la pompă și ale alimentelor de la raft vor exploda în această iarnă, avertizează Adrian Negrescu. Care sunt motivele din spatele scumpirilor
  4. Evaziune fiscală în valoare de 52 de milioane de lei descoperită de procurorii din Prahova. Afacerea cu deșeuri a funcționat 6 ani
  5. Șeful celui mai mare magazin online din România se așteaptă la încasări-record, de Black Friday: „Lucrurile s-au mai așezat”
  6. Atac cibernetic în Belgia. Hakerii au ridicat temperatura frigiderelor din zeci de supermarketuri. Alimente de 100.000 de euro au fost aruncate
  7. România traversează cel mai dificil sezon rece pentru sistemul energetic din ultimii 10 ani. Ce rol poate juca centrala de la Mintia ANALIZĂ
  8. Rezervele internaționale au scăzut la 70,38 miliarde de euro în octombrie
  9. Mai puține înmatriculări în octombrie 2026. O singură categorie de mașini are creșteri de 46% față de 2025
  10. O centrală solară care poate produce curent și după apus. Sistemul folosește căldură stocată și combustibil de rezervă