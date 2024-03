Obțineți chei de software MS sigure și autentice! Windows 11 Pro până la 13.25€!

Paștele vine mai devreme în acest an, având loc duminică, 31 martie, ceea ce înseamnă că reducerile de Paște sunt disponibile pentru a cumpăra chiar acum de la toți comercianții tăi favoriți, cum ar fi Godeal24. Pentru a vă ajuta să găsiți toate cele mai bune oferte într-un singur loc, acest ghid este aici cu cele mai bune vânzări de Paște 2024 și oferte deosebite pentru chei MS Software - Oferte de Paște Godeal24. Windows 11 Pro este construit pentru afaceri. Gestionare simplă și flexibilă - Windows 11 Pro este ușor de utilizat și flexibil: conectați-vă la resursele de afaceri cu Azure Active Directory. Windows 11 Pro de la Godeal24 nu mai este inaccesibil. Cumpărați Windows 11 Pro autentic pentru numai 13,25€. În mod specific, această achiziție este concepută pentru "PC-urile care au nevoie de o nouă licență pentru Windows și îndeplinesc cerințele minime pentru Windows 11". Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă verifica specificațiile, trebuie să verificați compatibilitatea. Dacă PC-ul dvs. nu îndeplinește cerințele de sistem, puteți alege Windows 10 Pro, care costă doar 8,25€. Nu numai sistemul de operare Windows autentic, ci și versiunea pe viață a MS Office este, de asemenea, foarte atractivă. Obțineți o licență Office 2021 Professional Plus pe viață pentru 25,25€ sau Office 2019 Pro Plus pentru 22,25€. Sunteți gata să vă alăturați la o sesiune de cumpărături de inimă? Plasați comanda cât mai curând! Această ofertă accesibilă va dispărea într-o săptămână!

Ads

Windows 10/11 Pro și Windows 10 /11 Home de la 6.83€

Ads

Cantități limitate! MS Office 2021 original de la 15,05€

Ads

62% reducere la Pachete și mai multe MS Office (cod cupon "SGO62")

Mai jos vei găsi alte câteva oferte tentante de la GoDeal24, inclusiv licențe Office pentru Mac, alte oferte Windows și câteva soluții PC de aplicații de editare foto și antivirus. Ca reminder, GoDeal24 acceptă plata prin paypal și că există o secțiune de suport la care poți apela pentru întrebări, probleme sau nelămuriri și anume service@godeal24.com.

Ads

Nu uitați, întâi descărcați versiunile originale, după care le activați cu codurile primite pe email. Codurile se instalează, de preferință, pe variante curate de windows.

Ads

Cum se activează Microsoft Office 2021 Professional Plus key:

1. Descărcați aplicația folosind linkul oficial, de mai sus..

2. Dezarhivați.

3. Apăsați Settings Launcher în folderul dezarhivat.

4. Folosiți instrucțiunile din email pentru a completa instalarea.

5. Porniți orice aplicație Office și folosiți cheia pentru a înregistra Microsoft Office 2021 Professional Plus.

Cheile se livrează rapid pe email (verificați folderul de spam sau, dacă aveți gmail, folderul promoții). Dacă aveți email principal care folosește listă RBL, folosiți altceva, e posibil să nu nu vă ajungă mailul. Nu folosiți email de firmă, codul nu va ajunge la voi, va fi reținut de filtrele de spam, ca să nu avem vorbe. Da, sunt perfect legale.

Ads