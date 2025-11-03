Cine e ultimul nume mare din fotbal care va fi judecat pentru viol, alături de fratele său

Cine e ultimul nume mare din fotbal care va fi judecat pentru viol, alături de fratele său
Wissam Ben Yedder FOTO AS Monaco

Vizat de o anchetă judiciară şi acuzat de viol din vara anului 2023, fotbalistul Wissam Ben Yedder va fi judecat de instanţa penală, la fel ca fratele său Sabri, conform unei decizii pronunţate luni, relatează L'Equipe.

După mai bine de doi ani de anchete şi ultimele săptămâni incerte, s-a luat o decizie. Judecătorul de instrucţie a emis luni ordonanţa de punere sub acuzare, iar Wissam Ben Yedder şi fratele său Sabri vor fi judecaţi în curând pentru „viol”, „tentativă de viol” şi „agresiune sexuală” în faţa curţii penale departamentale din Alpes-Maritimes.

Amândoi erau anchetaţi din vara anului 2023, în urma plângerii depuse de două tinere pentru fapte care au avut loc într-un apartament închiriat lângă Monaco. Ei rămân sub control judiciar în aşteptarea audierii. La momentul faptelor, internaţionalul francez (19 selecţii, 3 goluri) era atacant şi căpitan al AS Monaco, iar în prezent joacă la Sakaryaspor, în Turcia.

