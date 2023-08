Români blocați în aeroporturi după ce Wizz Air a anulat două curse. Compania a fost deja reclamată la Agenția pentru Siguranța Aviației

Sute de pasageri au rămas blocați atât pe Aeroportul Internațional Cluj, cât și pe Aeroportul francez din Lyon după ce cursele Cluj-Lyon (decolare la ora 18:25) și Lyon-Cluj (aterizare ora 0:10) au fost anulat de Wizz Air.

S-a întâmplat acest lucru chiar în ziua în care compania Wizz Air a fost reclamată de România la Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, scire stiridiaspora.ro.

Compania aeriană a fost reclamată, sâmbătă, 5 august 2023, de România, prin Ministerul Transporturilor, la Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, respectiv la instituţia care a oferit licenţa companiei aeriene.

În ziua în care secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Bogdan Mândrescu, făcea acest anunț, compania maghiară Wizz Air a lăsat sute de români pe aeroport.

"Am avut o serie de discuţii extrem de aplicate în legătură cu anulările zborurilor, întârzierile în operare şi situaţia pasagerilor companiei Wizz Air în România. (...) I-am înştiinţat oficial pe reprezentanţii Wizz Air că am informat Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (acest organism fiind şi cel care a licenţiat compania aeriană) pentru a pune cu celeritate în aplicare legislaţia în materie, având în vedere că Wizz Air a anulat 9 curse într-o zi din motive tehnice. Am cerut de urgenţă conducerii Wizz Air un plan de măsuri concrete prin care să reducă numărul de curse anulate din motive tehnice şi să asigure coerenţa curselor aeriene, rezolvând şi problema personalului navigant care lucrează peste limita de timp permisă", a notat Mîndrescu.

Wizz Air a întâmpinat, în ultimele luni, numeroase probleme cu privire la zborurile din România, printre care întârzieri mari, curse anulate sau chiar vânzarea mai multor bilete decât locuri disponibile. Nu este de mirare că, după o serie de plângeri, Wizz Air a fost reclamată de România, prin Ministerul Transporturilor, la Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, respectiv instituţia care a oferit licenţa companiei aeriene.