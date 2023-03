Miliardarul german Wolfgang Porsche, 79 de ani, divorțează de soția care suferă de demență și intră într-o nouă relație

Miliardarul german Wolfgang Porsche, 79 de ani, a decis să depună actele pentru divorț și ar fi deja într-o relație cu o altă femeie.

Wolfgang Porsche, 79 de ani, a confirmat divorțul de Claudia, 74 de ani, prin intermediul unui purtător de cuvânt. Cei doi erau împreună din 2007, dar s-au căsătorit abia în 2019.

Cotidianul englez Mirror scrie că Wolfgang Porsche a intentat divorțul întrucât soția lui suferă de o boală, demență, care i-a schimbat complet personalitatea.

Claudia stă cu fiica ei și cu patru asistente care au grijă de ea.

Între timp, Wolfgang Porsche ar fi intrat într-o relație cu o prietenă veche, Gabriela Prinzessin zu Leiningen, 59 de ani.

Wolfgang Porsche este director la Porsche Automobil Holding SE, precum și la Porsche AG. El este fiul cel mic al lui Ferdinand "Ferry" Porsche, designerul Porsche.

Porsche billionaire files for divorce from wife 'because she has dementia' https://t.co/JtnoBWEELO