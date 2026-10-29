Pierderi de aproape 6 miliarde de euro pentru un gigant auto. 100.000 de angajați vor fi concediați

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 20:05
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Pierderi de aproape 6 miliarde de euro pentru un gigant auto. 100.000 de angajați vor fi concediați
Mașină FOTO Pixabay

Grupul auto german Volkswagen a raportat o pierdere operațională de 5,9 miliarde de euro în trimestrul al treilea din 2026, cea mai mare din ultimul deceniu, pe fondul deprecierii participației la Porsche și al dificultăților de pe piața chineză.

Rezultatul negativ a fost determinat în principal de cheltuieli excepționale de aproximativ 8 miliarde de euro. Este cea mai mare pierdere trimestrială a Volkswagen de la sfârșitul anului 2015, când constructorul auto a înregistrat costuri masive legate de scandalul manipulării testelor de emisii, cunoscut drept Dieselgate.

Directorul financiar Arno Antlitz a declarat că Volkswagen trebuie să își transforme fundamental modelul de afaceri și să accelereze reducerea costurilor. Planul de restructurare aprobat în septembrie prevede eliminarea a 100.000 de locuri de muncă la nivelul grupului și închiderea a până la patru uzine din Germania, măsuri care riscă să provoace noi conflicte cu sindicatele.

Presiunile financiare sunt amplificate de declinul afacerilor din China, unde Volkswagen și-a pierdut poziția dominantă în fața producătorilor locali de automobile electrice. Consumatorii chinezi preferă tot mai mult mărcile autohtone, care oferă tehnologii avansate la prețuri mai mici, determinând inclusiv Porsche să își reducă activitatea pe această piață.

Volkswagen încearcă să compenseze scăderea cererii interne din China prin creșterea exporturilor și reducerea capacităților de producție. Societatea mixtă din Anhui continuă să înregistreze pierderi, conducerea vizând atingerea pragului de rentabilitate cel târziu în 2030.

În paralel, extinderea producătorilor chinezi pe piața europeană obligă Volkswagen să accelereze lansarea unor automobile electrice mai accesibile. Această strategie exercită însă presiuni suplimentare asupra marjelor de profit, deoarece vehiculele electrice au costuri de producție mai ridicate decât modelele cu motoare termice.

Investitorii au reacționat moderat la rezultatele financiare, după ce compania avertizase deja asupra unor costuri excepționale de 10 miliarde de euro și își redusese estimările de profitabilitate. Acțiunile Volkswagen au crescut cu 1,7% în cursul ședinței de joi, deși au pierdut peste trei sferturi din valoare față de maximul atins în 2021.

Ingo Speich, reprezentant al Deka Investment, unul dintre principalii acționari ai grupului, a descris 2026 drept un an de tranziție. Analiștii avertizează însă că, dacă situația din China și concurența producătorilor chinezi nu se îmbunătățesc, Volkswagen ar putea fi nevoit să înregistreze noi deprecieri de active.

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