"Wonka", o fantezie muzicală care a fost cel mai mare succes al sezonului de Sărbători, a ajuns în fruntea box office-ului în noaptea de Anul Nou, încheind bine anul 2023.

Filmul, în care joacă Timothée Chalamet în rolul unui Willy Wonka mai tânăr, a avut încasări de 22,7 milioane de dolari în weekend şi o estimare de 29,5 milioane de dolari pentru cele patru zile de sărbătoare. Astfel, încasările interne au ajuns la 140,2 milioane de dolari, un rezultat solid pentru producţia de 125 de milioane de dolari. La nivel global, producţia Warner Bros. se situează în jurul valorii de 400 de milioane de dolari, potrivit Variety.

"Aquaman and the Lost Kingdom" a continuat să se zbată în box office, filmul obţinând 18,3 milioane de dolari în weekend şi 23,5 milioane de dolari pentru perioada de patru zile. Acest rezultat este suficient pentru un loc al doilea, câştigul naţional al filmului ajungând la mai puţin de 81,8 milioane de dolari. La nivel internaţional, filmul a avut încasări de peste 250 de milioane de dolari. Dar filmul a costat peste 200 de milioane de dolari pentru a fi produs şi alte zeci de milioane pentru a fi comercializat. Având în vedere că cinematografele păstrează aproximativ jumătate din vânzările de bilete, "Aquaman 2" se va strădui să facă profit.

Pe locul al treilea, "Migration", de la Universal şi Illumination, a obţinut 17 milioane de dolari în weekend şi o estimare de 22 de milioane de dolari în cele patru zile, ceea ce a dus totalul său intern la un modest 59,1 milioane de dolari. Aventura animată nu va fi un succes la nivelul lui "Sing" sau "Despicable Me" de la Illumination, dar a fost relativ ieftin de produs, cu un buget de aproximativ 70 de milioane de dolari.

"The Color Purple" şi "Anyone But You" au completat top cinci.

Warner Bros. a produs versiunea muzicală a romanului clasic al lui Alice Walker, "The Color Purple", care a avut încasări de 11,7 milioane de dolari în weekend şi va câştiga 14,8 milioane de dolari în cele patru zile de vacanţă. Totalul său intern se ridică la 47,1 milioane de dolari. Filmul a obţinut sprijinul criticii şi speră să fie un concurent important în sezonul premiilor. Nu este cazul lui "Anyone But You", o comedie romantică cu Glen Powell şi Sydney Sweeney, care nu a primit prea mult sprijin din partea criticilor. Filmul a obţinut 8,7 milioane de dolari în weekend şi o estimare de 11 milioane de dolari în cele patru zile de vacanţă. Pe plan intern, totalul său se va ridica la 27,1 milioane de dolari. Este un rezultat mediocru, dar realizarea filmului lansat de Sony Pictures nu a costat prea mult, având un buget de 25 de milioane de dolari.

În total, încasările interne din 2023 au depăşit 9 miliarde de dolari, potrivit ComScore. Aceasta este o îmbunătăţire faţă de cele 7,4 miliarde de dolari din 2022, deşi este încă în urma veniturilor de 11,4 miliarde de dolari din 2019, ultimul an pre-COVID. Industria îşi revine după pandemie, dar încă nu şi-a recăpătat ritmul.

