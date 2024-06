De ce Woody Harrelson refuză să mai dețină un telefon mobil: "Am renunțat la el acum trei ani"

Woody Harrelson nu acceptă tehnologia din zilele noastre.

În noul său podcast, "Where Everybody Knows Your Name" de la SiriusXM cu Ted Danson, Harrelson i-a spus invitatei Kristen Bell că nu deține un telefon mobil.

"Și permiteți-mi să vă explic ceva despre Woody", a spus Danson. "El nu are telefon. Este unul dintre acei bătăuși în viață care îi obligă pe ceilalți să îi care telefonul în locul lui."

Woody a explicat că, deși acest lucru "nu este chiar adevărat", îi place să-și restricționeze accesul la el însuși.

"Ei bine, pur și simplu nu-mi place să am, știi... să fiu ușor de accesat pentru orice ființă umană în orice moment", a spus Harrelson.

Woody a detaliat spunând: "Nu din acest motiv. Îmi place să mențin legătura cu oamenii într-un fel, dar nu-mi place să am un dispozitiv suplimentar la mână."

Actorul a continuat: "Am făcut o chestie în care am zis: ”Bine, voi stabili o limită de două ore pentru telefonul meu”, pentru că asta este, am renunțat la el acum trei ani, trei ani și jumătate, dar atunci eram ca și cum aș fi zis: "Bine, voi stabili această limită. Două ore". Este cam 9:30. Știi, deja mi-am atins limita la 9:30, așa că m-am trezit și am stat deja două ore, pentru că știi cum poate continua să meargă și să meargă."

Danson a întrebat dacă "limitele" pe care Harrelson le-a stabilit atunci când deținea un telefon mobil erau strict pentru apeluri telefonice sau pentru folosirea aplicațiilor și trimiterea de mesaje text celor dragi.

"SMS-uri și, ei bine, nu știu despre aplicații, dar SMS-uri și, de asemenea, știi tu, orice, așa că în cele din urmă, am vrut să pot fi în stare să fiu într-o, cum ar fi dacă aș fi ieșit la cină cu tine, nu? Și ar exista o pauză în conversație", a spus el. "Oh, sunt la telefon. Știi, și mă uit și mă uit din nou la dispozitiv."

Bell, care are două fiice cu soțul ei, Dax Shepard, a recunoscut că copiii ei au ajuns să o certe pentru că stătea pe telefonul mobil.

"Dar cred că, odată ce recunoști asta, îmi remodelează, cel puțin pentru mine, întreaga perspectivă și cred că și copiii mei au avut mult de-a face cu asta, când mi-am dat seama că ei vorbesc cu mine, iar copiii mei sunt, de asemenea, foarte bine articulați emoțional", a spus Bell.

Bell a povestit că acum, când fiicele sale Lincoln, în vârstă de 10 ani, și Delta, în vârstă de 8 ani, au ajuns la vârsta la care o fac să conștientizeze cât timp petrece pe telefonul mobil, ea a "depășit momentul de dependență" față de dispozitivul său.

"Când se întorc de la școală, îl pun jos. Îl las la etaj", a spus ea. "Nu mai este în eterul meu atunci când ne plimbăm noaptea prin casă și chiar îmi place să fiu mai puțin conectată la el. Este un astfel de truc".

Danson a adăugat: "Da. Apropo, admir ceea ce faci cu telefoanele, Woody. Trebuie să imit asta mai mult".

Danson și Harrelson s-au reîntâlnit la 30 de ani după ce serialul lor de succes "Cheers" s-a încheiat pentru a lansa podcastul lor, care are premiera în fiecare miercuri pe aplicația SiriusXM și oriunde sunt disponibile podcasturi.

În fiecare săptămână, actorii vor aduce invitați celebri pentru a le aprofunda viața și pentru a descoperi informații pe care fanii poate nu le știu, scrie foxnews.com.

