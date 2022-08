Recordurile Cupei Mondiale

Cupa Mondiala de fotbal implineste in 2010, anul in care se va disputa editia cu numarul 19, 80 de ani de existenta.

Cu numai 4 zile pana la startul Mondialului din Africa de Sud, trecem in revista recordurile inregistrate pana in prezent.

Goluri:

Recordul de goluri la un turneu final: 171 (1998)

Cea mai buna medie de goluri intr-un turneu: 5,4 pe meci (1954)

Cel mai bun atac in faza finala: Ungaria, cu 27 de goluri in (1954)

Record de goluri intr-un meci: 12, Austria-Elvetia, 7-5, (1954)

Cea mai mare diferenta de scor: 9, Ungaria-Coreea de Sud 9-0 (1954), Iugoslavia-Zair 9-0 (1974), Ungaria-Salvador 10-1 (1962)

Cele mai multe goluri marcate in finala: 7, Brazilia-Suedia 5-2 (1958)

Jucatori:

Titluri: 3, Pele (Brazilia) (1958, 1962 si 1970)

Meciuri disputate: Lothar Matthaeus (RFG/Germania) (1982, 1986, 1990, 1994, 1998)

Finale disputate: Cafu (Brazilia) (1994 si 2002, 1998)

Goluri: Ronaldo (Brazilia) - 15 goluri (4 in 1998, 8 in 2002, 3 in 2006)

Goluri intr-un turneu: Juste Fontaine (Franta, 1958)

Goluri in finala: Geoffrey Hurst (Anglia), 3 goluri in 1966 (Anglia-RFG, 4-2 dupa prelungiri)

Goluri intr-un meci: 5, Oleg Salenko (Rusia), in Rusia-Camerun 6-1 (1994)

Cea mai lunga perioada de invincibilitate pentru un portar: 518 minute, Walter Zenga (Italia, 1990)

Cel mai tanar campion mondial: Pele (Brazilia), la 17 ani, in 1958

Cel mai batran campion mondial: Dino Zoff (Italia), la 40 de ani, in 1982

Cel mai tanar marcator: Pele, la 17 ani si 239 zile, cu Tara Galilor, in 1958 (1-0)

Cel mai batran marcator: Roger Milla (Camerun), la 42 ani si 39 zile, impotriva Rusiei, in 1994 (1-6)

Cel mai tanar participant: Norman Whiteside (Irlanda de Nord), 17 ani si 42 zile in 1982

Cel mai batran participant: Roger Milla (Camerun), 42 ani si 39 zile, in 1994

Selectii:

Record de titluri: 5, Brazilia

Record de finale: 7, Germania (inclusiv RFG)

Record de participare: 19, Brazilia (inclusiv 2010), adica toate editiile Cupei Mondiale

Record de victorii consecutive: 11, Brazilia, intre 2002 (2-1 cu Turcia) si 2006 (3-0 cu Ghana)

Record de meciuri consecutive fara infrangere: 13, Brazilia, intre 1958 (3-0, cu Austria) si 1966 (2-0 cu Bulgaria)

Diverse:

Primul gol din istorie: Lucien Laurent (Franta), la meciul Franta-Mexic (4-1), in 1930

Golul cel mai rapid intr-un meci: Hakan Sukur (Turcia), in secunda 11, la meciul pentru locul 3 (3-2) impotriva Coreei de Sud, in 2002

Cea mai rapida eliminare: Jose Batista (Uruguay), in secunda 55, in 1986

Meciul cu cele mai multe cartonase: Portugalia-Olanda (1-0), cu 16 cartonase galbene si 4 rosii, in 2006

Record de spectatori pentru un meci: 174.000, la Brazilia-Uruguay, pe Maracana, in Rio de Janeiro, pe 16 iulie 1950

Record de titluri pentru un selectioner: Vittorio Pozzo (Italia, 1934 si 1938)

Record de meciuri pentru un selectioner: 25, Helmut Schoen (RFG, intre 1966 si 1978)

Record de victorii consecutive pentru un selectioner: 11, Luiz Felipe Scolari (Brazilia), cu Brazilia (7 in 2002) si Portugalia (4 in 2006)

Record de participare si de selectionate conduse: 5, Bora Milutinovic, cu Mexic (1986), Costa Rica (1990), SUA (1994), Nigeria (1998) si China (2002).

Cupa Mondiala din Africa de Sud va debuta vineri, 11 iunie 2010.

C.F.

