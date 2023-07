Pacientul unui spital a murit în timp ce făcea sex cu o asistentă: angajata a fost concediată pentru că nu a respectat procedurile

Un caz cu totul neobișinuit este prezentat de presa din Anglia, după ce pacientul unui spital a decedat în timpul unei partide de sex.

Totul s-a petrecut în orașul galez Wrexham, iar asistenta incriminată este Penelope Williams, 42 de ani, scrie The Mirror.

Aceasta avea de circa un an o legătură sentimentală cu un pacient care venea periodic la dializă.

Cei doi au făcut sex într-o mașină situată în parcarea spitalului, însă pacientul a suferit un infarct în timpul actului. În loc să apeleze la serviciile de urgență NHS, asistenta și-a sunat disperată o colegă.

Acesta a și fost motivul pentru care Penelope Williams, 42 de ani, măritată, a fost concediată.

🔴 Penelope Williams didn’t call an ambulance after her lover of a year had a heart attack with his trousers down https://t.co/fOSMjRUFVo

She did not call an ambulance after a man she was in a car with diedhttps://t.co/F9U8Za3k0m