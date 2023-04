Echipa actorului Ryan Reynolds a câștigat dramatic meciul decisiv pentru promovare. Bucurie nebună a starului de la Hollywood VIDEO

FC Wrexham s-a impus luni, 10 aprilie, în meciul jucat acasă cu Notts County, după o desfășurare a evenimentelor demnă de un film dramatic.

Wrexham a câștigat cu 3-2, după ce a fost condusă la pauză cu 0-1, a preluat conducerea, a fost egalată la 2, a preluat din nou conducerea, iar portarul gazdelor Ben Foster a apărat un penalty în minutul 90+7.

SCENES 😳@Wrexham_AFC's Ben Foster comes up BIG to save @Official_NCFC's last-minute penalty 🦸‍♂️ pic.twitter.com/n4ZBSMCrF5