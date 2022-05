Reprezentantul României la Eurovision, WRS, va evolua, joi, în semifinala a doua a concursului cântecului european, organizat la Sala Pala Olimpico din Torino.

Artistul va intra în concurs al treisprezecelea, cu piesa "Llámame". În semifinala a doua mai urcă pe scenă reprezentanţii Australiei, Georgiei, Ciprului, Serbiei, Finlandei, Azerbaidjanului, din San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia, Irlanda.

Fanii din ţările semifinaliste (cu excepţia celor care locuiesc în România) plus cei din Germania, Marea Britanie şi Italia pot vota piesa "Llámame" prin SMS sau prin aplicaţia de pe site-ul oficial al concursului.

Tot ce au de făcut cei care vor să susţină România este ca, în perioada alocată, ce se va deschide imediat după încheierea prezentării celor 18 piese, să voteze 13 - numărul alocat României.

Prezentatorii concursului Eurovision vor anunţa momentul în care liniile sunt deschise pentru votare. Un juriu alcătuit din profesionişti din industria muzicală va vota la rândul său, iar opţiunea juriului va reprezenta 50% din rezultatul final.

Ocupanţii primelor 10 poziţii se vor califica pentru finala concursului Eurovision 2022, ce va avea loc sâmbătă seară.

Marţi, după prima semifinală, s-au calificat în finală reprezentanţii următoarelor ţări: Elveţia, Armenia, Islanda, Lituania, Portugalia, Norvegia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova şi Ţările de Jos.

Ads

Cele cinci ţări care alcătuiesc aşa-zisul grup "Big Five" - Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi Spania - sunt calificate automat în marea finală, întrucât ele oferă cele mai mari contribuţii financiare organizatorului concursului, European Broadcasting Union (EBU).

TVR 1 şi TVR Internaţional transmit în direct evenimentul de joi, începând cu ora 22,00.

Finala Eurovision 2022 va avea loc sâmbătă, 14 mai, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1 şi TVR Internaţional, tot începând cu ora 22,00.

Eurovision Song Contest 2022 se desfăşoară sub sloganul "The sound of beauty".

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Ads

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale Eurovision şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Artistul wrs a impresionat audienţa la a doua repetiţiile oficiale pe scena torineză a Eurovision Song Contest. Interpretarea melodiei „Llamame” pe Arena Pala Olimpico a strâns peste 100.000 de vizualizări pe canalul de Youtube al Eurovision Song Contest, fiind unul dintre cele mai apreciate momente.

Ads