Jaqueline Cristian e în semifinale! Ce s-a întâmplat cu adversara ei, Naomi Osaka

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 08:27
Jaqueline Cristian FOTO X Tennis Letter

Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.

Cristian a beneficiat de retragerea favoritei principale, japoneza Naomi Osaka (16 WTA), din cauza unei acidentări la piciorul stâng.

În faza următoare, românca o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Tereza Valentova (Cehia, 78 WTA) – Olga Danilovic (Serbia, 49 WTA, cap de serie 6).

Jaqueline Cristian şi-a asigurat un premiu de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.

Sorana Cîrstea evoluează acum în sferturi contra sportivei din Elveția Viktorija Golubovic.

Victorie-fulger pentru Sorana la Osaka! Avem două jucătoare calificate în sferturile de finală
Victorie-fulger pentru Sorana la Osaka! Avem două jucătoare calificate în sferturile de finală
Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cîrstea a învins-o în...
Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian, după ce s-a calificat în sferturile de la Osaka
Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian, după ce s-a calificat în sferturile de la Osaka
Perechea Jaqueline Cristian/Olga Danilovic (România/Serbia) a fost eliminată, miercuri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului Japan Open, de la Osaka. Cristian şi...
#wta 250, #Naomi Osaka, #Jaqueline Cristian, #Sorana Cirstea , #stiri tenis
