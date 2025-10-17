Jaqueline Cristian e în semifinale! Ce s-a întâmplat cu adversara ei, Naomi Osaka

Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.

Cristian a beneficiat de retragerea favoritei principale, japoneza Naomi Osaka (16 WTA), din cauza unei acidentări la piciorul stâng.

În faza următoare, românca o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Tereza Valentova (Cehia, 78 WTA) – Olga Danilovic (Serbia, 49 WTA, cap de serie 6).

Jaqueline Cristian şi-a asigurat un premiu de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.

Sorana Cîrstea evoluează acum în sferturi contra sportivei din Elveția Viktorija Golubovic.

