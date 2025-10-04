Apariție neașteptată în finala de la WTA Beijing. Deținătoarea trofeului, eliminată

Jucătoarea cehă de tenis Linda Noskova s-a calificat în finala turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii totale 8.963.700 dolari, după ce a reușit să o învingă în trei seturi, 6-3, 1-6, 7-6 (8/6), pe americanca Jessica Pegula, favorita numărul cinci.

Noskova, cap de serie numărul 26 la competiția din capitala chineză, va avea ca adversară în ultimul act tot o jucătoare din Statele Unite, Amanda Anisimova, favorita numărul 3, care a reușit să o elimine în semifinale pe deținătoarea trofeului, compatrioata sa Coco Gauff, în fața căreia s-a impus cu 6-1, 6-2, în doar 58 de minute de joc.

Finala de duminică va fi a cincea din acest sezon pentru Anisimova (24 de ani), care a cucerit primul său titlu de categoria WTA 1.000 în luna februarie, la Doha (Qatar).

Linda Noskova (20 de ani) a acces în cea de-a doua sa finală din 2025, după cea pierdută la Praga în fața compatrioatei sale Marie Bouzkova.

Cehoaica are în palmares un singur titlu WTA, cucerit anul trecut la Monterrey (Mexic).

