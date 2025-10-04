Apariție neașteptată în finala de la WTA Beijing. Deținătoarea trofeului, eliminată

Jucătoarea cehă de tenis Linda Noskova s-a calificat în finala turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii totale 8.963.700 dolari, după ce a reușit să o învingă în trei seturi, 6-3, 1-6, 7-6 (8/6), pe americanca Jessica Pegula, favorita numărul cinci.

Noskova, cap de serie numărul 26 la competiția din capitala chineză, va avea ca adversară în ultimul act tot o jucătoare din Statele Unite, Amanda Anisimova, favorita numărul 3, care a reușit să o elimine în semifinale pe deținătoarea trofeului, compatrioata sa Coco Gauff, în fața căreia s-a impus cu 6-1, 6-2, în doar 58 de minute de joc.

Finala de duminică va fi a cincea din acest sezon pentru Anisimova (24 de ani), care a cucerit primul său titlu de categoria WTA 1.000 în luna februarie, la Doha (Qatar).

Linda Noskova (20 de ani) a acces în cea de-a doua sa finală din 2025, după cea pierdută la Praga în fața compatrioatei sale Marie Bouzkova.

Cehoaica are în palmares un singur titlu WTA, cucerit anul trecut la Monterrey (Mexic).

Ads