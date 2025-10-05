Finală spectaculoasă la WTA Beijing, cu răsturnări de situație. Un an incredibil pentru americancă

Amanda Anisimova FOTO WTA

Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova a câștigat turneul WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.963.700 dolari, în finala căruia a învins-o duminică în trei seturi, 6-0, 2-6, 6-2, pe cehoaica Linda Noskova.

Anisimova (24 ani), numărul 4 mondial, s-a impus după o oră și 48 de minute de joc. După un prim set în sens unic (6-0), americanca s-a înclinat în setul secund (2-6), în fața tinerei jucătoare din Cehia (20 ani), înainte de obține victoria în setul decisiv (6-2), trecându-și în palmares al patrulea titlu WTA.

În acest sezon, reprezentanta Statelor Unite a reușit câștige turneul WTA 1.000 de la Doha, în luna februarie, și să acceadă în finală la două dintre cele patru turnee de Mare Șlem, la Wimbledon și US Open.

Linda Noskova rămâne cu singurul titlu cucerit de la debutul său în circuitul profesionist, anul trecut, la turneul WTA 500 de la Monterrey (Mexic).

