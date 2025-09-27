Româncele, eliminate de la WTA Beijing. Meci spectaculos pentru Jaqueline Cristian

Autor: Teodor Serban
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 16:04
154 citiri
Româncele, eliminate de la WTA Beijing. Meci spectaculos pentru Jaqueline Cristian
Jaqueline Cristian FOTO X @nick_ally1986

Perechile Sorana Cîrstea/ Anna Kalinskaia (România/Rusia) şi Jaqueline Cristian/ Leylah Fernandez (România/Canada) au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur al probei de dublu la China Open.

Cîrstea şi Kalinskaia au fost învinse în runda inaugurală de cuplul Timea Babos/Luisa Stefani (Ungaria/Brazilia), scor 6-3, 6-4.

Jaqueline şi Leylah au fost eliminate de perechea Liudmila Kicenok/Ellen Perez (Ucraina/Australia), scor 4-6, 6-3, 10-7, după un meci spectaculos.

Pentru prezenţa în primul tur, perechile eliminate vor primi 19.050 dolari şi 10 puncte WTA.

Jaqueline Cristian, eliminare usturătoare la WTA Beijing
Jaqueline Cristian, eliminare usturătoare la WTA Beijing
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de...
Sorana Cîrstea și-a reîntâlnit ”coșmarul”. Cum s-a terminat meciul din China
Sorana Cîrstea și-a reîntâlnit ”coșmarul”. Cum s-a terminat meciul din China
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (64 WTA) a fost eliminată vineri, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după...
#wta beijing, #romance, #eliminare, #meci, #Jaqueline Cristian, #Sorana Cirstea , #stiri tenis
