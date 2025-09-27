Româncele, eliminate de la WTA Beijing. Meci spectaculos pentru Jaqueline Cristian

Perechile Sorana Cîrstea/ Anna Kalinskaia (România/Rusia) şi Jaqueline Cristian/ Leylah Fernandez (România/Canada) au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur al probei de dublu la China Open.

Cîrstea şi Kalinskaia au fost învinse în runda inaugurală de cuplul Timea Babos/Luisa Stefani (Ungaria/Brazilia), scor 6-3, 6-4.

Jaqueline şi Leylah au fost eliminate de perechea Liudmila Kicenok/Ellen Perez (Ucraina/Australia), scor 4-6, 6-3, 10-7, după un meci spectaculos.

Pentru prezenţa în primul tur, perechile eliminate vor primi 19.050 dolari şi 10 puncte WTA.

Ads