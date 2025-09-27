S-a vorbit limba română la WTA Beijing! Cine e moldoveanca eliminată de Emma Răducanu. Alte rezultate

Emma Răducanu FOTO X LTA

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu (32 WTA) s-a calificat sâmbătă în runda a treia a turneului WTA 1000 de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.963.700 dolari, după ce a trecut în două seturi simetrice, 6-3, 6-3, de Cristina Bucșa (Spania, 67 WTA).

Britanica de origine română, cap de serie nr. 30, s-a impus după o partidă de o oră și 40 de minute în fața jucătoarei născută la Chișinău, dar care reprezintă culorile Spaniei din 2015. Răducanu a reușit cinci ași și a comis două duble greșeli, adversara sa nereușind vreun as și comițând trei duble greșeli.

Răducanu o va avea ca oponentă în runda următoare pe americanca Jessica Pegula (7 WTA, favorită nr. 5).

Rezultate de sâmbătă din turul 2:

Iga Swiatek (Polonia/N.1) - Yuan Yue (China) 6-0, 6-3

Maria Camila Osorio (Columbia) - Anna Kalinskaia (Rusia/N.28) 6-1, 4-6, 6-4

Lois Boisson (Franța) - Liudmila Samsonova (Rusia/N.19) 6-3, 6-4

Emma Navarro (SUA/N.16) - Gabriela Ruse (România) 6-3, 7-6 (7/0)

Aliaksandra Sasnovici (Belarus) - Naomi Osaka (Japonia/N.12) 1-6, 6-4, 6-2

Marta Kostiuk (Ucraina/N.23) - Ella Seidel (Germania) 6-1, 6-1

Emma Răducanu (Marea Britanie/N.30) - Cristina Bucsa (Spania) 6-3, 6-3

Jessica Pegula (SUA/N.5) - Ajla Tomljanovic (Australia) 6-0, 6-3

Mirra Andreeva (Rusia/N.4) - Zhu Lin (China) 6-2, 6-2

Jessica Bouzas (Spania) - Daiana Iastremska (Ucraina/N.29) 7-5, 6-4

Maya Joint (Australia) - Diana Șnaider (Rusia/N.17) 7-5, 6-1

Sonay Kartal (Marea Britanie) - Daria Kasatkina (Australia/N.14) 6-3, 6-0

Zeynep Sonmez (Turcia) - Clara Tauson (Danemarca/N.10) 6-4, 2-6, 6-3

Anastasia Potapova (Rusia) - Victoria Mboko (Canada/N.21) 7-6 (7/5), 7-5

Linda Noskova (Cehia/N.26) - Wang Xiyu (China) 6-3, 6-2

Zheng Qinwen (China/N.7) - Emiliana Arango (Columbia) 6-3, 6-2

