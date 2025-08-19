Finală spectaculoasă la WTA Cincinnati. Jucătoarea care se apropie de Serena Williams

Autor: Teodor Serban
Marti, 19 August 2025, ora 14:01
255 citiri
Finală spectaculoasă la WTA Cincinnati. Jucătoarea care se apropie de Serena Williams
Swiatek a învins-o pe Paolini FOTO Captura X

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul trei mondial, s-a impus pentru prima oară în turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, luni, după ce a învins-o în finală pe italianca Jasmine Paolini cu 7-5, 6-4, transmite AFP.

Swiatek (24 ani) se anunță a fi în mare formă pentru US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al sezonului, pe care l-a câștigat în 2022 și care va începe duminică la New York.

Trofeul din Ohio este al 24-lea câștigat în carieră de poloneză și al 11-lea de categoria WTA 1.000, doar legendara Serena Williams având mai multe (13).

Succesul reușit de Swiatek la Cincinnati îi permite să urce pe locul al doilea în clasamentul WTA, devansând-o pe Coco Gauff, însă la mai mult de 3.000 de puncte de liderul Arina Sabalenka.

În finală, Swiatek a reușit să recupereze terenul după un debut slab, în care a fost condusă cu 3-0 de italiancă. În actul secund, cele două jucătoare s-au întrecut în break-uri, însă Swiatek a încheiat cu un as și a obținut a șasea sa victorie în tot atâtea meciuri directe cu Paolini.

S-a stabilit finala la WTA Cincinnati. Cu cine joacă Iga Swiatek
S-a stabilit finala la WTA Cincinnati. Cu cine joacă Iga Swiatek
Jucătoarea italiană de tenis Jasmine Paolini a învins-o, duminică, pe rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7 (2/7), 6-3, calificându-se în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati....
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după a cincea înfrângere la rând cu Iga Swiatek
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după a cincea înfrângere la rând cu Iga Swiatek
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri, în optimile turneului de la Cincinnati Open, în faţa polonezei Iga Swiatek, şi a părăsit turneul american. Sorana Cîrstea...
#wta cincinnati, #finala, #Iga Swiatek, #Serena Williams, #jucatoare , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sunteti penibli". Laura Vicol a reactionat dupa ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania, un nou episod: despartiti, dar impreuna

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sorana Cîrstea și-a aflat următoarea adversară. Românca are șansa revanșei
  2. Finală spectaculoasă la WTA Cincinnati. Jucătoarea care se apropie de Serena Williams
  3. Jannik Sinner, forțat să abandoneze finala cu Alcaraz: ”Cu siguranță voi merge...”
  4. Laura Vicol, ieșire necontrolată după FCSB - Rapid: "Sunteți penibili! Dacă vreți, vă spun și de unde am lenjeria"
  5. Marele campion s-a retras la doar 30 de ani: "Pentru mine e ceva logic"
  6. Tragere la sorți în Cupa României. Steaua - UTA și Poli - Dinamo, cele mai tari meciuri
  7. "Cred că Șucu vrea, dar nu mai poate. A trecut și el de prima tinerețe."
  8. "Un tip foarte arogant". Cristiano Ronaldo, desființat de un fost atacant
  9. Adio, Louis Munteanu! Ofertă de nerefuzat, trimisă: transferul e iminent
  10. Simona Halep, detronată. A căzut de pe podium, în cel mai important clasament din tenisul mondial