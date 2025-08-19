Finală spectaculoasă la WTA Cincinnati. Jucătoarea care se apropie de Serena Williams

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul trei mondial, s-a impus pentru prima oară în turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, luni, după ce a învins-o în finală pe italianca Jasmine Paolini cu 7-5, 6-4, transmite AFP.

Swiatek (24 ani) se anunță a fi în mare formă pentru US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al sezonului, pe care l-a câștigat în 2022 și care va începe duminică la New York.

Trofeul din Ohio este al 24-lea câștigat în carieră de poloneză și al 11-lea de categoria WTA 1.000, doar legendara Serena Williams având mai multe (13).

Succesul reușit de Swiatek la Cincinnati îi permite să urce pe locul al doilea în clasamentul WTA, devansând-o pe Coco Gauff, însă la mai mult de 3.000 de puncte de liderul Arina Sabalenka.

În finală, Swiatek a reușit să recupereze terenul după un debut slab, în care a fost condusă cu 3-0 de italiancă. În actul secund, cele două jucătoare s-au întrecut în break-uri, însă Swiatek a încheiat cu un as și a obținut a șasea sa victorie în tot atâtea meciuri directe cu Paolini.

