Rezultatele româncelor în primul tur la WTA Cincinnati. Doar Sorana Cîrstea merge mai departe

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a debutat cu o victorie la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, în timp ce Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au pierdut în prima rundă.

Cîrstea (35 ani, 138 WTA) s-a impus după două ore și 20 de minute în fața croatei Donna Vekic (29 ani, 53 WTA), cu 6-1, 4-6, 6-3.

Românca a încheiat cu 7 ași și 3 duble greșeli, în timp ce Vekic a avut 5 ași, dar a comis 12 duble greșeli.

Cîrstea are acum 5-2 în meciurile directe cu Vekic, asigurându-și un cec de 18.200 de dolari și 35 de puncte WTA.

În turul secund, Cîrstea o va înfrunta pe poloneza Magdalena Frech (27 ani, 25 WTA), care s-a impus în singurul lor meci direct, în 2023, în turul secund la Birmingham, cu 6-3, 6-7 (1/7), 6-4.

Jaqueline Cristian (27 ani, 52 WTA) a fost învinsă în primul tur de cehoaica Marketa Vondrousova (26 ani, 63 WTA), cu 6-3, 6-1, în 69 de minute.

Gabriela Ruse (27 ani, 58 WTA) a fost întrecută de japoneza Aoi Ito (21 ani, 110 WTA), cu 6-2, 7-6 (8/6), după o oră și 46 de minute.

Ads