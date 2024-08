Swiatek - Sabalenka, duel incendiar în semifinale la WTA Cincinnati. Rezultatul final, după 10 mingi de meci

Liderul clasamentului mondial, poloneza Iga Swiatek, a pierdut duminică, în semifinalele turneului WTA 1000 Cincinnati Open, fiind eliminată de Aryna Sabalenka.

Jucătoarea din Belarus Aryna Sabalenka (26 de ani, locul 3 WTA) a învins-o în două seturi, 6-3, 6-3, pe poloneza Iga Swiatek (23 de ani), obținând victoria la a 10-a minge de meci.

Sabalenka a avut nevoie de o oră şi 47 de minute pentru a se califica în ultimul act al turneului american, unde o va înfrunta pe învingătoarea din a doua semifinală, disputată între Jessica Pegula (Statele Unite) şi Paula Badosa (Spania).

Sabalenka d. Swiatek 6-3 6-3 in Cincinnati

10 match points later.

Aryna had to work for this til the very last point.

✅5th win over a world #1

✅4th top 10 win of the year

✅9th WTA 1000 final

Confidence growing.

Aryna roaring into another final.

🐅 pic.twitter.com/tcxZrVFqTx