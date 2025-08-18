Surprize mari la WTA Cleveland. Când joacă cele două românce de pe tablou

Trei capi de serie, australianca Maya Joint (3), rusoaica Anastasia Potapova (4) și britanica Sonay Kartal (6), au părăsit încă din prima rundă turneul de tenis WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari.

Joint a fost învinsă de germanca Eva Lys cu 6-4, 6-4, Potapova a fost eliminată de americanca Iva Jovic, cu 7-5, 6-3, iar argentinianca Solana Sierra a câștigat în trei seturi duelul cu Kartal, 4-6, 6-4, 7-6 (7/2).

Luni, în alte meciuri din primul tur, Gabriela Ruse o va înfrunta pe americanca Hailey Baptiste, cap de serie numărul opt, iar Sorana Cîrstea, venită din calificări, va primi replica japonezei Moyuka Uchijima.

Rezultatele înregistrate duminică, în primul tur la turneul Tennis in the Land powered by Rocket (hard):

Eva Lys (Germania) - Maya Joint (Australia/N.3) 6-4, 6-4

Polina Kudermetova (Rusia) - Katrina Scott (SUA) 6-4, 6-4

Anastasia Zaharova (Rusia) - Kimberly Birrell (Australia) 5-7, 6-4, 6-3

Solana Sierra (Argentina) - Sonay Kartal (Marea Britanie/N.6) 4-6, 6-4, 7-6 (7/2)

Ann Li (SUA) - Iulia Starodubțeva (Ucraina) 7-5, 6-3

Iva Jovic (SUA) - Anastasia Potapova (Rusia/N.4) 7-5, 6-3

