Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina (4 WTA, favorită nr. 4) s-a calificat marţi în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari, profitând de abandonul adversarei sale, belarusa Victoria Azarenka (27 WTA).

Rîbakina, câştigătoare în urmă cu zece zile a turneului de la Abu Dhabi iar apoi finalistă la Doha, pierduse primul set al întâlnirii cu Azarenka cu 4-6, însă l-a câştigat pe al doilea cu 6-2. Azarenka s-a retras însă înainte de setul decisiv acuzând dureri la spate.

În optimi, Rîbakina va juca împotriva polonezei Magdalena Frech (53 WTA).

