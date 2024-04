Cadoul perfect, în ziua în care a împlinit 17 ani. Primul sfert de finală major, la WTA Madrid

Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva s-a calificat în premieră în sferturile de finală ale unui turneu WTA 1.000, luni, la Madrid, chiar în ziua în care a împlinit 17 ani, ea învingând-o în două seturi pe italianca Jasmine Paolini, 7-6 (7/2), 6-4, informează site-ul WTA.

Mirra Andreeva, care a explodat anul trecut chiar la Madrid, este pe poziţia a 43-a în clasamentul WTA, cu 30 de locuri mai jos decât Jasmine Paolini, ce a fost cap de serie numărul 12 la acest turneu, dotat la actuala ediţie cu premii totale de 7.679.965 de euro.

Andreeva a învins-o în turul al treilea pe cehoaica Marketa Vondrousova (numărul şapte mondial) cu 7-5, 6-1.

Următoarea adversară a rusoaicei va fi învingătoarea dintre americana Danielle Collins (2 WTA) şi belarusa Arina Sabelanka (2 WTA).

Never forget 🥳

On her 17th birthday, Mirra Andreeva reaches her first WTA 1000 quarterfinal.#MMOPEN pic.twitter.com/PH0XTv62zA