S-a stabilit prima semifinală la WTA Madrid, după o răsturnare de scor uluitoare

Jucătoarea americană de tenis Madison Keys s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, după ce a învins-o cu 0-6, 7-5, 6-1 pe tunisianca Ons Jabeur, cap de serie numărul opt, într-o partidă disputată marţi.

Jabeur, campioană la Madrid în 2022, a câştigat fără probleme primul set, cu 6-0, în doar 24 de minute, iar apoi a condus cu 2-0 în setul secund şi părea că se îndreaptă către o victorie facilă. Keys a avut însă o revenire spectaculoasă şi a întors soarta meciului, reuşind să se impună după o oră şi 33 de minute de joc.

Americanca se va lupta pentru un loc în finală cu poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial şi principala favorită, care a eliminat-o la rândul ei în trei seturi, 4-6, 6-0, 6-2, pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (nr.11).

Miercuri sunt programate ultimele două meciuri din sferturile de finală ale turneului feminin de la Madrid: Iulia Putinţeva (Kazahstan) - Elena Rîbakina (Kazahstan/N.4) şi Arina Sabalenka (Belarus/N.2) - Mirra Andreeva (Rusia).

Anul trecut, Arina Sabalenka a învins-o în trei seturi, 6-3, 3-6, 6-3, pe Iga Swiatek în finala turneului de la Madrid.

