”Bombă” la WTA Miami. Câștigătoarea de la Australian Open, eliminată de o anonimă

Americanca Madison Keys, care în ianuarie a câștigat titlul la Australian Open, a fost învinsă surprinzător de filipineza Alexandra Eala, numărul 140 mondial, cu 6-4, 6-2, în turul al treilea al turneului Miami Open (WTA 1.000), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari.

Niciodată până acum în era open o jucătoare din Filipine nu a învins în circuitul WTA o adversară din top 10 mondial, Keys aflându-se pe locul 5 în lume.

Eala (19 ani), care anterior a trecut de letona Jelena Ostapenko, va juca în optimi contra Paulei Badosa.

BIGGEST WIN OF HER CAREER! 👏

Alexandra Eala defeats Keys 6-4, 6-2 and will face Badosa in the next round! #MiamiOpen pic.twitter.com/pSkqPoogtN