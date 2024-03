Una dintre cele mai frumoase tenismene a umilit-o pe Ostapenko la Miami și a intrat în istorie

Una dintre surprizele zilei la turneul WTA 1000 de la Miami a fost produsă de rusoaica Anna Kalinskaia, numărul 25 mondial.

În turul trei, Kalinskaia a eliminat-o pe letona Jelena Ostapenko (10 WTA și cap de serie 9), cu un scor umilitor, 6-3, 6-1, urmând să joace în optimi cu Maria Sakkari din Grecia.

Statisticienii au remarcat faptul că rusoaica Anna Kalinskaia a bifat în 2024 a cincea victorie împotriva unei jucătoare din Top 10 WTA, în condițiile în care ea e în afara Top 20, performanță rarisimă în istoria tenisului.

5 - Defeating Jelena Ostapenko, Anna Kalinskaya has five WTA top 10 wins in 2024, becoming only the fourth player this century to achieve as many wins in the first three months of a season while ranked outside the WTA's top 20. Form.#MiamiOpen | @MiamiOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/56Nm5bjiNp