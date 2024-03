Avere însumată de 10 miliarde de dolari, în optimi la WTA Miami. Cum s-a încheiat duelul celor mai bogate tenismene din istorie

Unul dintre cele mai așteptate meciuri din optimi la WTA Miami a fost cel dintre americancele Jessica Pegula și Emma Navarro, considerate cele mai bogate tenismene din istorie.

Jessica Pegula (5 WTA) s-a calificat în sferturi, impunându-se cu 7-6, 6-3 în fața conaționalei Emma Navarro, locul 20 mondial.

Cele două tenismene nu duc deloc lipsa banilor, din contră, averile însumate ale familiilor lor ajungând la 10 miliarde de dolari.

Dacă Jessica este fiica lui Terry Pegula, proprietarul echipelor Buffalo Bills (NFL) și Buffalo Sabres (NHL), cu o avere de peste 6 miliarde de dolari, Emma Navarro îl are ca tată pe CEO-ul Sherman Financial Group, proprietar al Credit One Bank (inclusiv al turneelor de la Charleston și Cincinnati), cu o avere de peste 3 miliarde de dolari.

Her best win of 2024 👏@JPegula defeats Navarro 7-6 (1), 6-3 and stays on course for a third consecutive semifinal in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/rHkY1adcmy