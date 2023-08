Finală fulger la Montreal: ce jucătoare și-a călcat în picioare adversara în doar 49 de minute

Americanca Jessica Pegula, locul 3 WTA, și rusoaica Liudmila Samsonova, locul 18, s-au întâlnit în finala turneului WTA 1000 de la Montreal.

Obligată să joace și semifinala și finala în acceași zi, Samsonova n-a mai avut energie pentru ultimul act.

Pegula a făcut spectacol în finală și a câștigat cu 6-1, 6-0 după doar 49 de minute.

Aceasta a fost cea mai rapidă finală din circuitul WTA, de la Roma 2021 încoace. Atunci, Iga Swiatek o învingea pe Pliskova în doar 46 de minute.

49 minutes later, @JPegula became the #NBO23 champion 💪🏆

//

Championne de l’#OBN23 en 49 minutes 💪🏆 pic.twitter.com/QsninEcYfP