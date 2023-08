WTA Montreal: Jessica Pegula s-a calificat în finală, dar încă nu știe cu cine va juca

Jessica Pegula a produs surpriza în semifinale, reușind să o învingă pe Iga Swaitek, scor 6-2, 6-7, 6-4.

Pegula s-a calificat în finala turneului WTA 1000 de la Montreal, după ce a învins-o pe Iga Swiatek, liderul WTA. Dar americanca mai are de așteptat până să joace în ultimul act.

A doua semifinală, cea dintre Elena Rybakina și Liudmila Samsonova, a fost amânată din cauza vremii nefavorabile.

Astfel, partida se va juca azi de la ora 20.30 (13.30 la Montreal), urmând ca învingătoarea, după o pauză de odihnă, să intre și în finală.

The second @OBNmontreal semifinal between Rybakina & Samsonova is now scheduled to be played on Sunday at 1:30pm local time.

The winner will face Pegula in the final, which will take place after suitable rest and not before 5:30pm.

