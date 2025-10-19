Cum s-a încheiat turneul de la Osaka, cu două românce în semifinale

Jucătoarea canadiană de tenis Leylah Fernandez (27 WTA), favorită nr. 4, a câștigat duminică turneul WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a învins-o în finală, în trei seturi, 6-0, 5-7, 6-3, pe cehoaica de doar 18 ani Tereza Valentova (78 WTA).

Fernandez, finalista de la US Open 2021, s-a impus după o partidă de două ore și 15 minute în care a reușit trei ași și a făcut două duble greșeli, cehoaica având patru duble greșeli, fără a izbuti vreun as.

Așa cum se știe, cele două finaliste au eliminat, în penultimul act, jucătoare din România. Fernandez a trecut de Sorana Cîrstea cu 6-1, 2-6, 6-4, iar Valentova a eliminat-o pe Jaqueline Cristian cu 6-7 (3/7), 6-4, 6-3.

A fost prima confruntare dintre Leylah Fernandez și Tereza Valentova.

Ads