Surpriză la WTA Osaka. Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi

Jucătoarea elvețiană de tenis Viktorija Golubic o va înfrunta pe românca Sorana Cîrstea în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a întrecut-o, joi, pe cehoaica Marie Bouzkova, a cincea favorită, cu 1-6, 6-2, 7-6 (7/3), în optimile de finală.

Golubic s-a impus după aproape trei ore de joc (2 h 45 min), în care fiecare jucătoare a fructificat șapte mingi de break.

Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a câștigat singurul său duel cu Golubic (33 ani, 60 WTA), în 2023, în primul tur la Adelaide, cu 6-0, 7-6 (7/1).

Tot vineri, în sferturi, Jaqueline Cristian o va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka, principala favorită a turneului.

Rezultatele înregistrate joi în optimile de finală:

Leylah Fernandez (Canada/N.4) - Dalma Galfi (Ungaria) 6-1, 6-4

Tereza Valentova (Cehia) - Elise Mertens (Belgia/N.3) 6-4, 6-1

Viktorija Golubic (Elveția) - Marie Bouzkova (Cehia/N.5) 1-6, 6-2, 7-6 (7/3)

Rebecca Sramkova (Slovacia) - Ann Li (SUA/N.7) 6-2, 3-6, 6-3

