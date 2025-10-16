Surpriză la WTA Osaka. Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi

Autor: Teodor Serban
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 13:37
600 citiri
Surpriză la WTA Osaka. Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi
Sorana Cîrstea FOTO X @TennisChannel

Jucătoarea elvețiană de tenis Viktorija Golubic o va înfrunta pe românca Sorana Cîrstea în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a întrecut-o, joi, pe cehoaica Marie Bouzkova, a cincea favorită, cu 1-6, 6-2, 7-6 (7/3), în optimile de finală.

Golubic s-a impus după aproape trei ore de joc (2 h 45 min), în care fiecare jucătoare a fructificat șapte mingi de break.

Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a câștigat singurul său duel cu Golubic (33 ani, 60 WTA), în 2023, în primul tur la Adelaide, cu 6-0, 7-6 (7/1).

Tot vineri, în sferturi, Jaqueline Cristian o va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka, principala favorită a turneului.

Rezultatele înregistrate joi în optimile de finală:

Leylah Fernandez (Canada/N.4) - Dalma Galfi (Ungaria) 6-1, 6-4

Tereza Valentova (Cehia) - Elise Mertens (Belgia/N.3) 6-4, 6-1

Viktorija Golubic (Elveția) - Marie Bouzkova (Cehia/N.5) 1-6, 6-2, 7-6 (7/3)

Rebecca Sramkova (Slovacia) - Ann Li (SUA/N.7) 6-2, 3-6, 6-3

Surpriză la turneul din Japonia. Cine e viitoarea adversară a Soranei Cîrstea
Surpriză la turneul din Japonia. Cine e viitoarea adversară a Soranei Cîrstea
Jucătoarea britanică de tenis Katie Boulter o va înfrunta pe românca Sorana Cîrstea în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de...
Retragere neașteptată a jucătoarei din România, înaintea meciului din sferturi
Retragere neașteptată a jucătoarei din România, înaintea meciului din sferturi
Perechea alcătuită din jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse și americanca Ashlyn Krueger s-a retras din proba de dublu a turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de...
#WTA Osaka, #surpriza, #Sorana Cirstea, #adversara, #sferturi , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Arestati pe loc: un cuplu a blocat ambulanta aflata in misiune si a agresat personalul medical!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Surpriză la WTA Osaka. Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi
  2. Fostul mare atacant a fost dat afară după ce a ratat calificarea la Mondiale
  3. Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina. Anunțul oficial al italienilor
  4. Retragere neașteptată a jucătoarei din România, înaintea meciului din sferturi
  5. Frumoasa prezentatoare a trecut de la meteo la sport. Cui i-a luat locul și unde poate fi văzută
  6. Dezvăluire din vestiarul naționalei. Mircea Lucescu: ”Îmi cer scuze public”. Ce i-a promis unui jucător de la FCSB
  7. Campioana României, eșec dramatic în cupele europene, după o repriză dezastruoasă
  8. O mare campioană a spus adio sportului, la 25 de ani. Era supranumită ”Terminator”
  9. Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Ce s-a întâmplat cu campioana României
  10. S-a încheiat telenovela ”Max Verstappen la Mercedes”. Era doar o chestiune de timp