Românce la Beijing: final dramatic al partidei jucate de Jaqueline Cristian

Jucătoarele române de tenis Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, în perechi diferite, au pierdut meciurile susținute, sâmbătă, în prima rundă a probei de dublu din turneul WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari.

Sorana Cîrstea și rusoaica Ana Kalinskaia au fost învinse de cuplul Timea Babos (Ungaria)/Luisa Stefani (Brazilia), favorit numărul șapte, cu 6-3, 6-4, după o oră și 18 minute de joc.

Jaqueline Cristian și canadianca Leylah Fernandez au fost întrecute de perechea Liudmila Kicenok (Ucraina)/Ellen Perez (Australia), cu 4-6, 6-3, 10-7, după o oră și 34 de minute.

Jaqueline Cristian și Leylah Fernandez au câștigat primul set, iar în setul secund au condus cu 2-0.

Perechile învinse în primul tur s-au ales cu câte 19.050 de dolari și 10 puncte WTA la dublu.

Ads