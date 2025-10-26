Al 10-lea trofeu al carierei pentru învingătoarea de la WTA Tokyo. Finală fără istoric

Autor: Teodor Serban
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 10:59
371 citiri
Al 10-lea trofeu al carierei pentru învingătoarea de la WTA Tokyo. Finală fără istoric
Belinda Bencic FOTO X TennisLetter

Jucătoarea elvețiană de tenis Belinda Bencic, numărul 13 mondial, a câștigat duminică turneul WTA de la Tokyo, dotat cu premii totale în valoare de 1.064.510 dolari, în finala căruia a învins-o duminică în două seturi, 6-2, 6-3, pe cehoaica Linda Noskova (nr.17).

Bencic, campioană olimpică în capitala Japoniei în 2021, a obținut cu această ocazie al zecelea titlu din cariera sa în circuitul profesionist și al doilea de la debutul acestui sezon, după cel cucerit la Abu Dhabi, în luna februarie.

Aceasta a fost a doua finală disputată de Belinda Bencic la Pan Pacific Open, după cea pierdută în urmă cu zece ani în fața polonezei Agnieszka Radwanska.

Jucătoarea din Țara Cantoanelor a fost recompensată cu un cec în valoare de 164.000 pentru acest succes, urmând să ocupe locul 11 în clasamentul WTA începând de luni.

Linda Noskova, care a primit la rândul ei un cec de 101.000 dolari, a disputat duminică a treia sa finală din 2025, după cele pierdute la turneele de la Praga, în luna iulie, și Beijing, luna trecută. Cehoaica va face la rândul ei un salt de patru locuri în ierarhia WTA, până pe poziția a 13-a.

