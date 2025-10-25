S-a stabilit finala de la WTA Tokyo, după un abandon notabil

S-a stabilit finala de la WTA Tokyo, după un abandon notabil
Jucătoarea cehă de tenis Linda Noskova s-a calificat în finala turneului WTA 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, în urma forfait-ului adversarei sale din penultimul act al competiției, kazaha Elena Rîbakina, informează AFP.

Noskova o va înfrunta în finală pe elvețianca Belinda Bencic, care a câștigat sâmbătă partida cu americanca Sofia Kenin, 7-6, 3-6, 6-2.

Rîbakina, favorita numărul doi a turneului din capitala Japoniei, a renunțat să mai dispute semifinala cu Noskova din cauza unei probleme medicale, la o zi după ce și-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor, competiția de final de sezon din circuitul WTA.

'Sunt cu adevărat dezamăgită că nu pot juca astăzi. Am avut probleme cu spatele toată săptămâna aceasta și nu pot juca la 100% din capacitatea mea. Sunt dezamăgită că fanii mei nu au putut să mă vadă astăzi, dar sper să ne revdem anul viitor', a precizat Elena Rîbakina (26 ani), născută la Moscova, dar care reprezintă Kazahstanul.

Vineri, după ce a învins-o cu 6-3, 7-6 (7/4) pe canadianca Victoria Mboko, Rîbakina și-a câștigat locul la Turneul Campioanelor de la Riad (1-8 noiembrie), care reunește cele mai bune opt jucătoare ale anului, la care vor mai fi prezente Arina Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys și Jasmine Paolini.

Cine e jucătoarea care a prins ultimul bilet pentru Turneul Campioanelor
Cine e jucătoarea care a prins ultimul bilet pentru Turneul Campioanelor
Elena Rîbakina, din Kazahstan, se alătură sportivelor Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, Iga Swiatek, campioana en titre Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys şi Jasmine...
Bianca Andreescu, învinsă categoric de o compatrioată. Rezultate de la WTA Tokyo
Bianca Andreescu, învinsă categoric de o compatrioată. Rezultate de la WTA Tokyo
Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu (172 WTA) a foste eliminată marți, în prima rundă a turneului WTA 500 de Tokyo, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce a cedat în...
